Движение транспорта по Серафимы Дерябиной закроют до 15 мая

Движение перекроют, чтобы отремонтировать дорогу и построить трамвайную линию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Екатеринбурга напомнили горожанам о закрытии движения транспорта по Серафимы Дерябиной. Проезд будет ограничен по четной стороне улицы от Волгоградской до Зоологической в субботу, 12 февраля.

- Движение автомобилей в обе стороны будет организовано по нечетной стороне улицы, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Движение на участке улицы Серафимы Дерябиной перекроют, чтобы отремонтировать дорогу и построить трамвайную линию в Академический район. Сообщалось, что работы будут закончены к 15 мая.

Напомним, ранее новый глава района Николай Смирнягин рассказал, что сроки строительства трамвайной ветки планируется сократить. Работы проводит предприятие «Трест Уралтрансспецстрой». Проект строительства, созданный по плану, утвержденному в мэрии, состоит из четырех этапов. Общая протяженность трамвайной линии составит 8 километров 800 метров.