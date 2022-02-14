В Екатеринбурге на месяц перекроют движение по улице Мельникова

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге специалисты «Водоканала» на месяц закроют движение по улице Мельникова, автомобилисты не смогут попасть на участок проезжей части в районе дома № 12 на улице Нагорная с 7 марта по 7 апреля.

- В этот период в рамках реализации инвестиционной программы предприятие планирует производство работ по строительству сетей водоснабжения к многоквартирному жилому дому на улице Нагорная в Верх-Исетском районе. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Ранее горожанам напомнили о закрытии движения транспорта по Серафимы Дерябиной. Проезд ограничили по четной стороне улицы от Волгоградской до Зоологической. Движение перекрыли, чтобы отремонтировать дорогу и построить трамвайную линию в Академический район. Сообщалось, что работы будут закончены к 15 мая.