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Общество14 февраля 2022 12:44

В Екатеринбурге на месяц перекроют движение по улице Мельникова

Автомобилисты не смогут попасть на этот участок с 7 марта по 7 апреля
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге специалисты «Водоканала» на месяц закроют движение по улице Мельникова, автомобилисты не смогут попасть на участок проезжей части в районе дома № 12 на улице Нагорная с 7 марта по 7 апреля.

- В этот период в рамках реализации инвестиционной программы предприятие планирует производство работ по строительству сетей водоснабжения к многоквартирному жилому дому на улице Нагорная в Верх-Исетском районе. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Ранее горожанам напомнили о закрытии движения транспорта по Серафимы Дерябиной. Проезд ограничили по четной стороне улицы от Волгоградской до Зоологической. Движение перекрыли, чтобы отремонтировать дорогу и построить трамвайную линию в Академический район. Сообщалось, что работы будут закончены к 15 мая.