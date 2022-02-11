Екатеринбуржец устроил драку в супермаркете на Юго-Западе

Остановить беспредел смогли женщины-продавцы. Фото: скрин с видео ТГ-канала "Свет Екатеринбург"

Екатеринбуржец устроил драку в супермаркете на улице Серова в Юго-Западном районе города. На кадрах, опубликованных в ТГ-канале «Свет Екатеринбург», видно, что мужчина набросился на одного из охранников и, повалив его на пол, начал жестоко избивать.

Остановить беспредел смогли женщины-продавцы, позже они выгнали дебошира на улицу.

Ранее мы рассказывали, как в Екатеринбурге два парня, находившиеся в розыске, избили работника магазина и сбежали. Пострадавшего пришлось увозить в больницу на скорой. Поиском злоумышленников занялись сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Также в Нижнем Тагиле задержали дебошира, который ударил по голове бутылкой продавца алкомаркета на улице Ломоносова,18. Преступник был в компании друга, оба находились в сильном алкогольном опьянении.