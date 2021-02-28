В Екатеринбурге два парня, находившиеся в розыске, избили работника магазина и сбежали

Одному задержанному 21 год, другому 31. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне на улице Токарей в одном из магазинов двое молодых парней напали на 37-летнего работника торговой точки. Они сильно избили его и сбежали. Пострадавшего пришлось увозить в больницу на скорой. Поиском злоумышленников занялись сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

- Вскоре, при патрулировании прилегающей территории возле дома на улице Заводской росгвардейцы задержали двух молодых людей 1990 и 2000 годов рождения, схожих с разыскиваемыми, - уточнили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области. - Сотрудники магазина опознали задержанных.

Злоумышленников доставили в полицию. Там выяснилось, что оба уже находятся в розыске в Екатеринбурге за другие преступления.