Преступник был в компании друга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле задержали дебошира, который ударил по голове бутылкой продавца алкомаркета на улице Ломоносова,18. Как сообщает МУ МВД «Нижнетагильское», мужчина хотел украсть бутылку алкоголя за 750 рублей.

Преступник был в компании друга, оба находились в сильном алкогольном опьянении. Когда администратор попросил их оплатить товар и попытался их остановить, последовал удар от злоумышленника. После этого мужчины скрылись с места происшествия.

Ранее он уже был судим за имущественные преступления. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

- Оперативные сотрудники отдела полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» вместе с представителями торговой точки внимательно посмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении магазина, на которых пострадавший молодой человек опознал своего обидчика, - рассказали в МВД.

Злоумышленника лет 30 в темном удлиненном пуховике с капюшоном нашли «по горячим следам» в его квартире на улице Газетная. Ранее он уже был судим за имущественные преступления. На мужчину завели уголовное дело.