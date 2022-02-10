Фото: Instagram Евгения Ройзмана

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана выписали из больницы. Политик попал в медицинское учреждение с высокой температурой и кашлем, сам он заявлял, что https://www.ural.kp.ru/daily/27359/4540955/https://www.ural.kp.ru/daily/27359/4540955/ «Омикрон», поэтому в первый день госпитализации отказался от каких-либо прогнозов.

- Дома. Норм. Спасибо вам за поддержку и добрые слова. Всем добра, удачи и доброго здоровья! Будем жить.Врачам, медсестрам и санитаркам особая благодарность за заботу и теплое отношение. Тронут, - написал Евгений Ройзман на своей странице в социальных сетях.

Напомним, летом 2020 года экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил положительный тест на коронавирус и решил самоизолироваться в собственной библиотеке с котиком Фиником. За пару дней до этого он почувствовал недомогание: повышенную температуру, заложенность в ушах и боль в горле, а позже его госпитализировали в ГКБ № 40.