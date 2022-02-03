«Не знаю, сколько пробуду здесь»: экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман попал в больницу с подозрением на ковид

Фото: Facebook Евгения Ройзмана

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман попал с больницу с подозрением на коронавирус. Политика госпитализировали с высокой температурой и кашлем, он заявил, что изначально планировал справиться с заболеванием самостоятельно, но позже все-таки согласился на госпитализацию.

- Скорее всего, это тот самый «Омикрон», о котором сейчас все говорят, решил перестраховаться, прогнозы пока давать рановато, не знаю, сколько пробуду в больнице, как врачи скажут, ну и буду потихоньку писать об этом, - рассказал «КП-Екатеринбург» сам Евгений Ройзман.

Фото: Facebook Евгения Ройзмана

Сдав тест, Евгений Ройзман написан о его результате:

- Тест отрицательный, но никаких иллюзий.

Напомним, летом 2020 года экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил положительный тест на коронавирус и решил самоизолироваться в собственной библиотеке с котиком Фиником. За пару дней до этого он почувствовал недомогание: повышенную температуру, заложенность в ушах и боль в горле, а позже его госпитализировали в ГКБ № 40.