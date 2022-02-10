Один из парней, бегавших в памперсах по Екатеринбургу, получил повестку в полицию

Парни приставали к людям и бегали по проезжей части Фото: telegram-канал «Екатеринбург ЧП/ДТП»

Один из парней, бегавших в памперсах по Екатеринбургу в минувшую субботу, 5 февраля, получил повестку в полицию. Об этом молодой человек, называющий себя Идрис Кис-Кис, рассказал в сторис на своей странице в Instagram.

- Нам пришла повестка с полиции из-за клипа, - подписал он сторис.

Фото: скриншот instagram.com/idriskiskis

Напомним, двое полуголых парней бегали по центру города, пытались провоцировать прохожих и выбегали на проезжую часть. За ними следовал оператор и снимал происходящее на камеру. Оказалось, что молодые люди снимали клип.

Напомним, в декабре жителей Екатеринбурга, напугали люди в бронежелетах, масках и с оружием. Все произошло возле магазина на 2-й Новосибирской. Силовики якобы задержали трех молодых людей и посадили в Mercedes. Оказалось, что таким образом блогер из Екатеринбурга разыграл друга.