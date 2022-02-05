В Екатеринбурге двое парней в памперсах перепугали прохожих

Кроме того, они выбежали на проезжую часть прямо в момент потока автомобилей. Фото: telegram-канал «Екатеринбург ЧП/ДТП»

В Екатеринбурге двое полуголых парней бегали по центру города и с криками и пытались спровоцировать людей. За ними следовал оператор и снимал происходящее на камеру.

Об этом telegram-каналу «Екатеринбург ЧП/ДТП» рассказали подписчики.

Фото: telegram-канал «Екатеринбург ЧП/ДТП»

- Мы просто гуляли с детьми, к нам докопались эти ребята, потом бегали по дороге, не давали проходу. Мы в шоке, тем более дети, - рассказала подписчица telegram-канала.

Фото: telegram-канал «Екатеринбург ЧП/ДТП»

Днем парней заметили на парковке у «Дирижабля», а вечером возле ТЦ «Пассаж». Парни не только приставали к прохожим, они выбежали на проезжую часть прямо в момент потока автомобилей.

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