В Екатеринбурге двое парней в памперсах перепугали прохожих

Кроме того, они выбежали на проезжую часть прямо в момент потока автомобилей. Фото: telegram-канал «Екатеринбург ЧП/ДТП»
В Екатеринбурге двое полуголых парней бегали по центру города и с криками и пытались спровоцировать людей. За ними следовал оператор и снимал происходящее на камеру.
Об этом telegram-каналу «Екатеринбург ЧП/ДТП» рассказали подписчики.
Фото: telegram-канал «Екатеринбург ЧП/ДТП»
- Мы просто гуляли с детьми, к нам докопались эти ребята, потом бегали по дороге, не давали проходу. Мы в шоке, тем более дети, - рассказала подписчица telegram-канала.
Фото: telegram-канал «Екатеринбург ЧП/ДТП»
Днем парней заметили на парковке у «Дирижабля», а вечером возле ТЦ «Пассаж». Парни не только приставали к прохожим, они выбежали на проезжую часть прямо в момент потока автомобилей.
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