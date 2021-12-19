Видео с задержанием молодых людей в Екатеринбурге, оказалось розыгрышем

Фото: скриншот с видео

Жителей Екатеринбурга в субботу, 18 декабря, напугали люди в бронежелетах, масках и с оружием. Все произошло возле магазина на 2-й Новосибирской. Силовики якобы задержали трех молодых людей и посадили в Mercedes. Оказалось, что таким образом житель Екатеринбурга разыграл друга.

- Мы разыграли друга, автоматы игрушечные, - поделился с «КП-Екатеринбург» участник розыгрыша Нвер. - Я снимаю разные видео, программой закрываю номера, либо снимаю их на парковке (не на дорогах общего пользования), личность особо не свечу, так как не гонюсь за известностью. Пусть знают мою машину и все, мне этого достаточно.

Он также рассказал, что после того как Mercedes уехал за «Мегамарт» один из участников пранка успокоил людей, наблюдавших за «задержанием» и рассказал, что все, что они наблюдали было розыгрышем. Прохожие позитивно отреагировали на происходящее и предложили повторить.

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