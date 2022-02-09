В Екатеринбурге за ледовой ареной появится мост через Исеть

Строительство ледовой арены УГМК начали в октябре 2019 года. Фото: пресс-служба УГМК

В Екатеринбурге за будущей ледовой ареной УГМК появится пешеходный мост через Исеть. Проект уже получил положительное заключение Госэксперизы.

Ледовая арена расположится в квадрате улиц Декабристов - Куйбышева - 8 Марта и набережной. Работы будут проходить в два этапа. На первом будет осуществляться реконструкция улицы Народной Воли от улицы Степана Разина до левого берега реки Исети и со строительство моста.

На втором этапе подрядчик займется реконструкцией улицы Народной Воли от Степана Разина до 8 Марта.

В Екатеринбурге строительство ледовой арены УГМК начали в октябре 2019 года. Открытие площадки запланировано на лето 2022 года. На арене можно будет проводить соревнования по 11 видам спорта, в том числе хоккею, баскетболу, фигурному катанию, гандболу, мини-футболу, боксу и единоборствам. Кроме того, на ней можно будет устраивать крупные конференции и концерты.

В 2020 году стоимость ледовой арены выросла в два раза. Изначально гендиректор компании УГМК Андрей Козицын заявил журналистам, что ее стоимость оценивается в 120-140 миллионов евро. Однако цена строительства значительно выросла – до 23 миллиардов рублей.