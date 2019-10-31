2019-10-31T16:43:10+03:00
Общество

В Екатеринбурге начали строительство Ледовой арены

Открыть спортивную площадку планируют летом 2022 года
Алина СУРИНА
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Фото: департамент информационной политикиФото: департамент информационной политики
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В Екатеринбурге начали строительство Ледовой арены УГМК. Открыть спортивную площадку планируют летом 2022 года. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын запустили сегодня обратный отсчет времени до окончания строительства.

- Комплекс будет способен обеспечить проведение спортивных соревнований высочайшего уровня - вплоть до чемпионатов Европы и Мира - как минимум по 11 видам спорта, в том числе хоккею, баскетболу, фигурному катанию, гандболу, мини-футболу, боксу, единоборствам, а также крупных конференций и концертов, - рассказали в департаменте информационной политики.

Фото: департамент информационной политики

Фото: департамент информационной политики

Планируется, что арена поставит абсолютный рекорд по вместимости и инженерным решениям на Урале и Сибири. Здесь будет играть домашние матчи хоккейный клуб «Автомобилист». А смотреть за игрой смогут 15 тысяч зрителей. Кроме того Ледовый дворец станет одной из основных площадок проведения финалов Универсиады в 2023 году.

- Это будет место проведения различных спортивных соревнований, культурных событий и, конечно же, этот объект будет своеобразной точкой роста и продвижения города, - сказал Евгений Куйвашев.

Строители планируют улучшить территорию вокруг Ледовой арены. Так планируется обустроить вблизи арены урбан-зону и зеленую зону для отдыха горожан. Помимо этого, планируется строительство пешеходного моста в продолжение улицы Народной Воли, а также благоустройство набережной вокруг арены и близлежащей территории, с созданием прогулочной зоны вдоль набережной реки Исеть. Под ареной планируется парковка на 500 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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