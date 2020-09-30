Стоимость «Ледовой арены» в Екатеринбурге выросла до 23 миллиардов

Фото: пресс-служба УГМК

В Екатеринбурге на месте снесенной Телебашни проходит строительство многофункциональной «Ледовой арены» УГМК. Изначально, в апреле прошлого года, гендиректор компании УГМК Андрей Козицын заявил журналистам, что ее стоимость оценивается в 120-140 миллионов евро.

Однако сейчас цена строительства значительно выросла – до 23 миллиардов рублей. Это в два раза больше. Такие данные опубликованы на сайте министерства по управлению госимуществом Свердловской области.

Фото: официальная документация

Напомним, «Ледовая арена» будет вмещать 15 тысяч мест и сможет принимать соревнования по 11 видам спорта, а также станет «домашней» ареной для ХК «Автомобилист».

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