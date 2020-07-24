На Ледовую арену УГМК в Екатеринбурге потратят 1 миллиард из бюджета

24 Июль 2020 2020-07-24T15:35:23+03:00

В 2019 году сумма составила всего 300 миллионов рублей

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В 2020 году из бюджета Свердловской области на строительство Ледовой арены УГМК на месте взорванной телебашни потратят 1 миллиард рублей. В прошлом году на проект уже потратили 300 миллионов рублей.

Арена рассчитана на 15 тысяч мест, что является рекордом не только для уральских, но и сибирских регионов. Здесь будут проводиться состязания по 11 видам спорта, а также большие концерты. Дворец станет официальной домашней ареной ХК «Автомобилист».

Площадь комплекса составит почти 100 тысяч квадратных метров, высота здания комплекса внутри будет достигать 27 метров. Рядом с Ледовой ареной УГМК будет благоустроено 30 гектаров прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU