В Североуральске поезд сбил рабочего СУБРа

На предприятии создана комиссия, которая расследует причины происшествия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске погиб 58-летний рабочий СУБРа, трагедия произошла на станции «Красная шапочка» вечером 5 февраля. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, мужчина осуществлял расчистку пути от снега с помощью специального механического устройства, но при этом не слышал приближающегося сзади состава.

- Рабочий скончался на месте, - пояснил источник «Комсомольской правды».

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. На предприятии создана комиссия, которая расследует причины происшествия.

Напомним, что в Лесном в кипятке погиб мастер аварийной бригады. А в Екатеринбурге арматурщик упал с 16 этажа.