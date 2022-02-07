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Происшествия7 февраля 2022 7:42

В Североуральске поезд сбил рабочего СУБРа

58-летний мужчина не услышал приближающегося состава
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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На предприятии создана комиссия, которая расследует причины происшествия.

На предприятии создана комиссия, которая расследует причины происшествия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске погиб 58-летний рабочий СУБРа, трагедия произошла на станции «Красная шапочка» вечером 5 февраля. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, мужчина осуществлял расчистку пути от снега с помощью специального механического устройства, но при этом не слышал приближающегося сзади состава.

- Рабочий скончался на месте, - пояснил источник «Комсомольской правды».

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. На предприятии создана комиссия, которая расследует причины происшествия.

Напомним, что в Лесном в кипятке погиб мастер аварийной бригады. А в Екатеринбурге арматурщик упал с 16 этажа.