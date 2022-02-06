Погиб в кипятке: в Лесном мужчина скончался в коллекторе

Мужчина нарушил технику безопасности и упал в колодец. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Лесном погиб 34-летний мастер аварийной бригады. Трагедия произошла утром 4 февраля на улице Мамина-Сибиряка, куда мужчина приехал для устранения прорыва трубы. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил осведомленный источник.

- К сожалению, при спуске в коллектор мужчина нарушил технику безопасности и упал в кипяток. Смерть наступила от удара затылком. Скорая помощь была на месте уже через пять минут, но спасти жизнь не удалось, - сообщает источник «КП».

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев. Известно, что погибший был жителем Нижней Туры.

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