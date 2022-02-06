В центре Екатеринбурга разбился 45-летний арматурщик

В Следственном комитете пока не комментируют инцидент. Фото: Google maps
Утром 4 февраля на стройке высотки на улице Машинной, 1а погиб 45-летний мужчина. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, бетонщик-арматурщик сорвался с высоты 16 этажа и скончался на месте.
- Трагедия произошла при проведении строительных работ и нарушении правил безопасности. Мужчина упал в ходе обвала элементов конструкции крыши строящегося жилого дома, - пояснил источник «Комсомольской правды».
В СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют случившееся.
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