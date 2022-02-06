Он уже был судим за нанесение травм средней тяжести. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Серове 20-летнему грузчику грозит срок за секс с 15-летней школьницей. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в силовых структурах. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Парню грозит до 4 лет лишения свободы.

- Он уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, - отмечает источник «КП».

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев. Напомним, что в Сысерти 13-летняя школьница забеременела от 72-летнего пенсионера. Ранее мы подробно рассказывали о расследовании группового изнасилования трех школьниц в Екатеринбурге.

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