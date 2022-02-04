В Свердловской области 13-летняя школьница забеременела от 72-летнего дедушки

СК возбудил уголовное дело. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Сысерти завели уголовное дело на 72-летнего пенсионера, являющимся опекуном 13-летней девочки. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил осведомленный источник. В начале января школьница проходила медицинский осмотр, во время которого была выявлена 18 неделя беременности.

- В сентябре 2021 года она вступила в половую связь с опекуном. Половой акт происходил по обоюдному согласию, - пояснил источник «КП».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Пенсионеру грозит до 4 лет лишения свободы. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

Добавим, что в Лесном инженера обвинили в совращении студента.