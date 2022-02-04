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Происшествия4 февраля 2022 9:41

В закрытом уральском городе инженера обвинили в педофилии

Мужчине грозит до 3 лет по статье о развратных действиях
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Мужчина отправлял непристойные фото подростку из Полевского.

Мужчина отправлял непристойные фото подростку из Полевского.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лесном местного 42-летнего инженера обвинили в педофилии. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в силовых структурах. По версии следствия, в сентябре мужчина вел интимную переписку со студентом колледжа из Полевского.

- Он обсуждал с ним интимные темы, а также присылал фото и видео с изображением половых органов, - пояснил источник «Комсомольской правды».

Следственный комитет вычислил извращенца и возбудил уголовное дело по статье 135 УК «Развратные действия». Мужчине грозит до 3 лет заключения. До суда он будет под подпиской о невыезде. Известно, что обвиняемый представлялся вымышленным именем. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

Напомним, что в прошлом году в Лесном покончила с собой школьница. Позже выяснилось, что девочка стала жертвой насилия.

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