В Екатеринбурге полицейские поймали женщину, угнавшую иномарку

В Екатеринбурге полицейские поймали 34-летнюю девушку, которая угнала иномарку Mitsubishi. Выяснилось, что машина пропала еще в ночь с 7 на 8 января во дворе дома № 16 на улице Ильича.

- По факту хищения транспортного средства в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы. До решения суда она будет находиться под подпиской о невыезде. Похищенный Mitsubishi полицейские изъяли и вернули законному владельцу, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее в Екатеринбурге осудили двух местных жителей, на счету которых серия угонов снегоходов. Мужчин 38 и 54 лет задержали еще в ноябре прошлого года, тогда они попались на краже мотовездехода из салона на улице Титова.