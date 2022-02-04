В Екатеринбурге осудили двух мужчин, угонявших снегоходы

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге осудили двух местных жителей, на счету которых серия угонов снегоходов. Мужчин 38 и 54 лет задержали еще в ноябре прошлого года, тогда они попались на краже мотовездехода из салона на улице Титова.

Во время разбирательства выяснилось, что похитители тщательно спланировали свое преступление. Они выбрали интересующую их технику за 800 тысяч, сломали замок зажигания, залили бензин и поехали.

- После того, как злоумышленниками доехали до улицы Просторной и поместили похищенное транспортное средство в так называемый «отстойник» - неприметный гаражный бокс, их задержали полицейские. Квадроцикл был изъят и передан владельцу автосалона, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Как оказалось, ранее они уже были судимы за похожие преступления, и общий ущерб от их действий превысил 3.6 миллиона рублей. По решению суда один из участников банды получил шесть лет лишения, а второй – семь лет. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.