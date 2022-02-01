В оперативном штабе объяснили, почему не отправили на дистант старшеклассников Свердловской области

Детей стали переводить на дистант из-за роста заболеваемости коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области на дистанционное обучение со 2 февраля 2022 года отправили школьников со второго по восьмой классы и учеников средних специальных учебных заведений. Но не старшеклассников. На брифинге оперативного штаба объяснили почему.

- Мы пока не отправили на дистант старшеклассников. В больших зданиях наличие только старших классов позволяет создать реальное разделение групп. Меньше людей будет в столовых, - сказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.

Напомним, что 1 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому для несовершеннолетних вводятся новые ограничения. Так, кроме уже указанных мер, на несколько дней раньше на каникулы отправляют учеников первых классов.

Также все несовершеннолетние не могут теперь посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Исключения составляют студенты средних специальных учреждений из других городов, которые при предъявлении студенческого билета могут попасть в магазины торговых центров, чтобы приобрести необходимы товары.

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