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Общество31 января 2022 7:36

Жители Нижнего Тагила пожаловались на едкий смог

У горожан болит голова, появились кашель и тошнота
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Замеры показали превышение диоксида азота в 1,5 раза и сероводорода в 1,3 раза. Фото: telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург»

Замеры показали превышение диоксида азота в 1,5 раза и сероводорода в 1,3 раза. Фото: telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург»

Жители Нижнего Тагила пожаловались на удушающий смог, из-за которого у них ухудшилось самочувствие. Об этом сообщает TagilCity.ru.

- У меня горло отекло, кашель, - рассказала жительница Вагонки.

Некоторые горожане признались, что у них от смога болит голова и появилась тошнота. На смог с неприятным химическим запахом в Нижнем Тагиле начали жаловаться 30 января.

Замеры показали превышение диоксида азота в 1,5 раза и сероводорода в 1,3 раза. Помимо этого, в Свердловской области наблюдается безветренная погода и метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных веществ. Пока действует это предупреждение, предприятия должны снижать количество выбросов.

Ранее синоптики пообещали, что смог на Урале рассеется к вечеру 31 января. Врачи советуют во время смога сократить время пребывания на улице, не выполнять на открытом воздухе физическую нагрузку. Также не следует открывать окна в домах более чем на 3 минуты.

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