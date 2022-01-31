Жители Нижнего Тагила пожаловались на едкий смог

Замеры показали превышение диоксида азота в 1,5 раза и сероводорода в 1,3 раза. Фото: telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург»

Жители Нижнего Тагила пожаловались на удушающий смог, из-за которого у них ухудшилось самочувствие. Об этом сообщает TagilCity.ru.

- У меня горло отекло, кашель, - рассказала жительница Вагонки.

Некоторые горожане признались, что у них от смога болит голова и появилась тошнота. На смог с неприятным химическим запахом в Нижнем Тагиле начали жаловаться 30 января.

Замеры показали превышение диоксида азота в 1,5 раза и сероводорода в 1,3 раза. Помимо этого, в Свердловской области наблюдается безветренная погода и метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных веществ. Пока действует это предупреждение, предприятия должны снижать количество выбросов.

Ранее синоптики пообещали, что смог на Урале рассеется к вечеру 31 января. Врачи советуют во время смога сократить время пребывания на улице, не выполнять на открытом воздухе физическую нагрузку. Также не следует открывать окна в домах более чем на 3 минуты.