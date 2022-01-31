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Общество31 января 2022 3:54

Смог рассеется к вечеру в Екатеринбурге

В воздухе зафиксирована повышенная концентрация вредных веществ
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Смог в Екатеринбурге рассеется сегодня вечером

Смог в Екатеринбурге рассеется сегодня вечером

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смог, окутавший Екатеринбург в выходные, рассеется в понедельник к вечеру. Такие данные сообщает уральские метеорологи.

Причиной повышенной концентрации вредных веществ в воздухе стал циклон и безветренная погода, которые пришли в Екатеринбург с Южного Урала в конце января.

Врачи советуют во время смога сократить время пребывания на улице, не выполнять на открытом воздухе физическую нагрузку. Также не следует открывать окна в домах более чем на 3 минуты.

Напомним, что 1 февраля 2022 года в Екатеринбург придет неожиданное потепление. Воздух прогреется до отметки в – 4 градуса. Такая же погода сохранится в городе в ближайшие дни.

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