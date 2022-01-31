На протяжении двух дней в Екатеринбурге будет идти небольшой снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 31 января, в Екатеринбурге сохранится относительно морозная погода. Утром столбики термометров показывают – 16 градусов, днем воздух прогреется до отметки в – 10 градусов, такая же температура будет и вечером.

На протяжении дня в столице Среднего Урала будет пасмурно, будет идти небольшой снег. Восточный ветер к вечеру сменится на южный, и будет дуть со скоростью 1,5 метра в секунду.

Во вторник, 1 февраля, в Екатеринбурге существенно потеплеет. Утром ожидается – 10 градусов, днем - всего – 4, а к вечеру - 5 градусов. На протяжении всего дня в городе снова будет пасмурно, днем пройдет небольшой снег.