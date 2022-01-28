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Происшествия28 января 2022 4:55

На Луначарского из-за ДТП встали трамваи

Авария на путях парализовала движение 12 вагонов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Авария парализовала движение трамваев

Авария парализовала движение трамваев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Луначарского из-за ДТП встали трамваи. Авария произошла прямо на путях и, судя по Яндекс.Картам, парализовала движение 12 вагонов от проспекта Ленина до улицы Шевченко.

В городском ГИБДД «КП-Екатеринбург» подтвердили, что на трамвайных путях произошло ДТП и рассказали, что в аварии никто не пострадал.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, недавно в Екатеринбурге в районе площади обороны водитель такси застрял на трамвайных путях и парализовал движение общественного транспорта. Машина увязла в снегу прямо на рельсах. При этом не совсем понятно, для чего иномарка пошла на такой маневр, ведь рядом был перекресток со светофором. Автомобиль вытаскивала спецтехника.

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