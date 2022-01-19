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Общество19 января 2022 17:37

В Екатеринбурге машина такси застряла на трамвайных путях и парализовала движение транспорта

На место прибыла спецтехника, которая пытается вытянуть автомобиль
Авторы (2):
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Поздним вечером в Екатеринбурге в районе площади обороны водитель такси застрял на трамвайных путях и парализовал движение общественного транспорта, машина увязла в снегу прямо на рельсах. При этом не совсем понятно, для чего иномарка пошла на такой маневр, ведь рядом был перекресток со светофором.

- Очень много вопросов, и совсем нет ответов, как он туда поехал и куда. Видимо, он собирался проехать по рельсам направо, только непонятно, зачем это было сделано, можно было повернуть спокойно на светофоре, это было жестко, - делится эмоциями читатель «КП-Екатеринбург».

На место прибыла спецтехника, которая пытается вытянуть автомобиль. Кстати, на днях похожий случай произошел в районе станции «Шарташ». Тогда на путях застряла снегоуборочная техника, при этом горожане своими силами пытались сдвинуть машину.