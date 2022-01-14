В Екатеринбурге снегоуборочная машина застряла и перекрыла выезд трамваям

Спецмашина хотела почистить снег на трамвайном кольце, но провалилась в снег. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге движение трамваев в районе станции «Шарташ» оказалось заблокировано из-за спецтехники, которая решила расчистить снег. Машина выехала для этого прямо на рельсы и застряла. Об этом сообщает читатель «КП-Екатеринбург» Евгений.

- Все стоит из-за этой машины. Пять трамваев не могут выехать, и еще другие вагоны подъезжают, - рассказал очевидец.

По словам жителя Екатеринбурга, маленькая спецмашина хотела почистить снег на трамвайном кольце, но провалилась в него. Она перекрыла пути, по которым вагоны выезжают с кольца. На остановке скопилось около 50 человек. Горожане помогают толкать технику.

Позже на место приехал трактор. Он вытолкал маленькую снегоуборочную машину. После 40-минутного ожидания пассажиры смогли сесть в трамваи и уехать.

Выехать маленькой снегоуборочной машине помог трактор. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Ранее, 28 октября 2021 года, в Екатеринбурге напротив торгового центра «Гринвич» произошло ДТП с трамваем. Из-за этого образовалась пробка. Трамвай сломал зеркало Volkswagen, и движение встало.