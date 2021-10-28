Напротив ТЦ «Гринвич» из-за ДТП с трамваем образовалась пробка

Трамвай сломал зеркало Volkswagen Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге напротив торгового центра «Гринвич» произошло ДТП с трамваем. Из-за этого образовалась пробка, передает корреспондент «КП Екатеринбург» с места происшествия.

- Трамвай сломал зеркало Volkswagen, и движение встало, - сообщает журналист.

Инцидент произошел перед перекрестком улиц 8 марта и Радищева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошел перед перекрестком улиц 8 марта и Радищева. За трамваем, который стал участником ДТП, встали еще два.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено по улице 8 марта в сторону улицы Радищева. А также машины стоят на улице Куйбышева в сторону Московской.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Ранее, в апреле 2021 года, в Екатеринбурге трамвай протаранил три автомобиля: BMW, Hyundai i40 и Lada Vesta. Авария произошла на перекрестке улиц Московская и Радищева.

Трамвай задел машины при повороте налево. Люди не пострадали. Трамвайное движение на какое-то время было остановлено. Однако вскоре его восстановили.