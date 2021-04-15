Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге трамвай протаранил три автомобиля: BMW, Hyundai i40 и Lada Vesta. ДТП произошло сегодня, 15 апреля, днем на перекрестке улиц Московская - Радищева.

Как рассказали подписчики группе ВКонаткте «Инцидент Екатеринбург», трамвай задел машины, при повороте налево. К счастью, в аварии пострадали только машины. Это подтвердили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Трамвайное движение на какое-то время останавливали, но вскоре оно было восстановлено. Сейчас проезд на перекрестке открыт.