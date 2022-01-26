В Екатеринбурге 407 классов отправили на дистант

Более 400 классов в школах Екатеринбурга ушли на удаленку Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 26 января 2022 года, в Екатеринбурге на дистант отправили 407 классов. Главной причиной такого решения стало распространение коронавируса, а точнее, его нового штамма под названием «омикрон».

Об этом на радио «Комсомольская правда» заявила заместитель главы департамента образования администрации Екатеринбурга Ольга Бабченко.

При этом, дома дети большую часть материала осваивают самостоятельно, так как у учителей, ведущих классы, продолжающих обучаться очно, не всегда есть время отдельно вести учеников классов на дистанте.

Напомним, что в Свердловской области каждый день растет заболеваемость коронавирусом, однако смертность резко снизилась.