На Среднем Урале резко снизилась смертность от коронавируса

В регионе активно распространяется штамм "омикрон" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области резко снизилась смертность от коронавируса. За сутки от COVID-19 скончались 8 человек. В последние месяцы смертность не опускалась ниже планки в 20 случаев в сутки, а на пике четвертой волны в день от коронавируса погибало более 40 человек (антирекорд – 48 случаев).

В это же время каждый сутки растет число заболевших коронавирусом. Так, 26 января в Свердловской области вирус диагностирован у 1364 человек, однако в тяжелом состоянии находятся 315 человек.

Это указывает на то, что у значительной части новых заболевших – коронавирус штамма «омикрон». В регионе пока проводится мало тестов, которые определяют, какой именно штамм у заболевшего. Поэтому по официальным данным «омикрон» распространяется небыстро.

Напомним, что власти Свердловской области не планируют отправлять из-за пятой волны пандемии учеников школ на дистант. Однако сотни классов занимаются из дома из-за карантина. В феврале уральских школьников начнут прививать от коронавируса.