Свердловские власти назвали процент госпитализированных на фоне скачка заболеваемости

В ближайшее время не планируется возвращать QR-коды в торговых центрах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель губернатора Павел Креков прокомментировал рост заболеваемости на Среднем Урале. Два дня подряд оперштаб сообщал о выявлении более 1000 новых случаев коронавируса. За последние дни нагрузка колл-центры выросла в два раза. В сутки поступает около шести тысяч звонков. В планах увеличить мощности колл-центров, чтобы принимать 10 тысяч звонков.

При этом на Среднем Урале не планируют возвращаться систему QR-кодов для торговых центров и ресторанов.

- К сожалению, мы переживаем подъем заболеваемости. Мы готовились к этим событиям. При этом я должен заметить госпитализируются 15% от заболевших. Остальные остаются на дома, процент людей на ИВЛ не растет. Только за прошедшие сутки в регионе вакцинировалось 15 тысяч человек, - сказал Павел Креков.

Чиновник также напомним, что в область завезли 2 400 доз вакцины «Спутник М».

- В Екатеринбурге изъявило желание вакцинировать своих детей 5 тысяч родителей. Судя по всему, вакцинация будет проходить достаточно активно. Сегодня мы фиксируем рост заболеваемости среди детей. Больше всего болеют дети старше 14 лет. Будут выездные пункты вакцинации, кого-то начнут прививать в учебных заведениях, кого-то пригласят в поликлиники. Уже сегодня число желающих привиться превышает число доз. Стали появляться случаи госпитализации детей. «Омикрон» опасен для детей, как для не вакцинированной группы населения, - добавил Павел Креков.

Кроме этого заместитель губернатора призвал прививать детей, даже если у них есть антитела.

- Наличие антител не является причиной для медотвода. Вакцинация всегда более эффективна, - отметил Павел Креков.

Известно, что согласно поручению губернатора всех учителей Среднего Урала проверяют на коронавирус. В Екатеринбурге эта процедура уже завершена. Было выявлено несколько случаев, в том числе и бессимптомных.

- Инкубационный период распространения «омикрона» небольшой, заразиться им можно достаточно легко и здесь более эффективно обнаружить бессимптомных носителей и их изолировать их, - сказал Павел Креков.