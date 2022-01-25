В Свердловской области начали прививать школьников от коронавируса

Сейчас вакцина поставляется по больницам Среднего Урала. Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

В Свердловской области начали прививать подростков от COVID-19. Первую партию вакцины «Спутник-М» из 2400 доз привезли в область на этой неделе. Препарат подходит для детей от12 до 17 лет. В числе первых, кто прошел вакцинацию оказалась дочь заместителя министра здравоохранения области Екатерины Ютяевой. Об этом сообщает свердловский Оперштаб в официальном телеграмм-канале.

- Это собственное желание дочери. Она видит, насколько тяжело и сложно, смотрит новости, слышит рассказы и понимает, что вакцинация на сегодняшний день – единственный способ профилактики. Сейчас дети начинают болеть тяжелее, являются переносчиками инфекции: приходя домой, заражают своих мам, пап, бабушек и дедушек, – сообщила Екатерина Ютяева.

Как уточнила сама дочь Екатерины, прививка была безболезненной. Несмотря на то, что девушка переживала и волновалась, она уверенна, что вакцинация позволит себя обезопасить.

- Я много с кем разговаривала, кто-то сомневается. Надеюсь, когда-нибудь мы придём к тому, что большинство будет привито и мы сможем спокойно ходить в школу, не опасаясь того, что нас пять посадят на дистанционку, – рассказала Валерия.

Теперь региональное Министерство образования и здравоохранения собирают заявки от родителей, которые желают вакцинировать своих детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь региональное Министерство образования и здравоохранения собирают заявки от родителей, которые желают вакцинировать своих детей. Для того, чтобы школьник смог поставиь прививку, необходимо письменное заявление от одного из родителей или законных представителей. Оно может быть составлено в произвольной форме. Кроме того, требуется информированное добровольное согласие на вакцинацию и заключение врача о показаниях или противопоказаниях к вакцинации.

Как заявляют некоторые родители подростков, они ждали момента, когда партия вакцины «Спутник М» поступит в регион.

- Сама я была в первых рядах тех людей, которые поставили себе вакцину, поэтому сейчас, я буду только «за», чтобы мой сын сделал себе прививку, – рассказала Елена Шкода, мама 13-летнего сына из Карпинска.

Как отмечают специалисты, с распространением новых штаммов вируса в 2021 году подростки тяжелее болеют: появились случаи среднетяжёлых и тяжелых больных несовершеннолетних. Ранее в мэрии сообщали, что если подростку меньше 15 лет, то решение о вакцинации будут принимать его родители.

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