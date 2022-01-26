В Свердловской области еще 1364 человека заболели коронавирусом

Врачи каждый день делают тысячи тестов на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки по состоянию на 26 января 2022 года коронавирус подтвердился у 1364 человек, из которых 662 человека - это жители столицы Среднего Урала.

Также COVID-19 обнаружен у жителей Горноуральского городского округа, Камышлова, Верхней Салды, Бисерти, Кировграда, Артемовского, Нижнего Тагила, ЗАТО Свободный, Шалинского городского округа и других населенных пунктов региона.

Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружен у 214 172 уральцев, из которых 188 300 справились с заболеванием. За сутки диагноз сняли у 881 человека.

Сейчас состояние 315 человек оценивается как тяжелое, 167 из них размещены в палатах реанимации, 124 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки в Свердловской области от коронавируса скончались 8 человек. Общее число жертв пандемии в регионе – 9 934 человека.