В Екатеринбурге из горящего дома спасли человека

Пламя охватило 140 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге из горящего дома в садовом товариществе спасли человека. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 25 января в 17:01.

- На площади 104 квадратных метров сгорели надворные постройки, частная баня и садовый дом, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три единицы техники и 14 человек личного состава. Они в 18:54 локализировали и потушили огонь, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 21:47.

Напомним, что в Свердловской области пожарный 73-й пожарно-спасательной части Красноуфимска Кирилл Астанов даже в выходной всегда начеку и готов броситься на помощь, увидев пожар. Доказал он это 20 января, когда спас женщину из горящего дома.

Ранее в уральской деревне Шипицыно под Камышловом трое инспекторов ДПС смогли предотвратить пожар в жилом доме. Старшие лейтенанты Жаслан Жаркинбаев, Денис Чуркин и лейтенант Евгений Панкратов находились на дежурстве, когда заметили возгорание в частном секторе.