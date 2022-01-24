На Урале трое инспекторов ДПС смогли предотвратить пожар в жилом доме

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В уральской деревне Шипицыно под Камышловом трое инспекторов ДПС смогли предотвратить пожар в жилом доме. Старшие лейтенанты Жаслан Жаркинбаев, Денис Чуркин и лейтенант Евгений Панкратов находились на дежурстве, когда заметили возгорание в частном секторе. Они сообщили об этом спасателям, а сами отправились на место происшествия.

Как оказалось, во дворе дома вспыхнули деревянные сараи, пламя полностью охватило постройки и угрожало соседним зданиям. Хозяйка помещения была одна, при этом она отчаянно пыталась спасти свое имущество.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- Автоинспекторы помогли вынести из жилого дома ценные вещи и документы, разбудили жильцов соседних домов и помогли в эвакуации, организовали беспрепятственный проезд прибывшей пожарной технике. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Примечательно, что до прибытия спасателей полицейские и местные жители пытались потушить пламя подручными средствами, благодаря этому, удалось отстоять жилые дома, на них огонь не распространился.

Хозяйке дома оставалось лишь поблагодарить полицейских за оказанную помощь и за то, что они не допустили гибели и травмирования на пожаре людей.