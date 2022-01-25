На Урале пожарный в свой выходной спас женщину из горящего дома

Огонь уничтожил кровлю дома и надворные постройки Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области пожарный 73-й пожарно-спасательной части Красноуфимска Кирилл Астанов даже в выходной всегда начеку и готов броситься на помощь, увидев пожар. Доказал он это 20 января, когда спас женщину из горящего дома.

- Двигаясь по улице Мостовой, на личном автомобиле, сержант внутренней службы Астанов увидел, что один из жилых домов объят пламенем. К этому моменту огонь отрезал входную группу дома, и находившаяся внутри женщина лишилась возможности покинуть дом самостоятельно. Кирилл сообщил об увиденном по телефону 101 и бросился к горящему дому. К этому времени к дому подоспел проживающий в доме напротив Ильшат Муратшин, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Вместе с Кириллом спасать женщину бросились очевидцы Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Кирилл вместе с Ильшатом и еще двумя очевидцами помогли женщине выбраться из огненной ловушки через окно. После этого они посадили ее в машину и вызвали скорую помощь.

Не смотря на то, что женщина была спасена, Кирилл остался на месте и дождался боевых товарищей, чтобы помочь с тушением пожара. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Огонь уничтожил надворные постройки, кровлю дома, повредил стены и домашней имущество. Пламя удалось потушить пожарным спустя почти 40 минут.

Сейчас в Главном управлении МЧС России по Свердловской области решается вопрос о награждении участников спасательной операции.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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