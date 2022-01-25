На фестиваль будут приглашены музыканты от 18 до 35 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы «Уральской ночи музыки» нашли новую площадку для проведения шоукейс-фестиваля. В этом году он пройдет в МТС Live Холл, а не в Ельцин-центре как обычно. Причиной этому послужила аренда, которая выросла в два раза.

- К сожалению, несмотря на богатую совместную историю проведения фестивалей, в этом году мы вынуждены были отказаться от предложения Ельцин Центра о проведении New/Open Showcase на их площадке в связи с тем, что предложенная стоимость аренды превышает согласованную нами ранее более чем в два раза, - рассказал «КП-Екатеринбург» Григорий Колмогоров, один из организаторов.

На фестиваль будут приглашены музыканты от 18 до 35 лет, из них будут выбирать 8 победителей, которые получат денежные призы.

Напомним, что скандальное выступление Вадима Самойлова на фестивале "Ночь музыки" 2021 вызвало большой резонанс в обществе. После этого в «Ельцин Центре» заявили, что прекращают сотрудничество с организаторами «Ночи музыки».