Авторы рок-экскурсий отказываются сотрудничать с Самойловым после скандала с Ельцин-Центром

В «Ельцин Центре» также заявили, что прекращают сотрудничество с организаторами «Ночи музыки» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Cкандальное выступление Вадима Самойлова на фестивале "Ночь музыки" 2021 вызвало большой резонанс в обществе. После этого в «Ельцин Центре» заявили, что прекращают сотрудничество с организаторами «Ночи музыки». Поддержать культурный центр решили и другие организации. Авторы рок-экскурсий также отказались сотрудничать с музыкантом после того, как он оскорбил сотрудников «Ельцин Центра».

- Месяц назад с Вадимом Рудольфовичем ходили по свердловской киностудии, говорили про арт-резиденции на Вайнера и в Черноисточинске, про курс для звукарей на РТФе, у меня был план на большое интервью. Но после Ночи музыки обнуляю все свои намерения, - рассказала в своем аккаунте на facebook экскурсовод Светлана Толмачева.

Женщина также упомянула, что надеется не проводить больше экскурсии в Асбесте на темы, посвященные жизни и творчеству братьев Самойловых.

- Потому что не нужно будет заново испытывать приступы испанского стыда, - добавила Светлана.

Напоминаем, что за выходку Самойлова в конце фестиваля перед «Ельцин Центром» публично извинился директор фестиваля Евгений Горенбург.

А вот сам певец не посчитал должным приносить свои извинения перед представителями концертной площадки, на которой выступал.

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