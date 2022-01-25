Власти решат судьбу недостроенного ТЦ «Свердловск» в марте 2022 года

Фото: сервис 2GIS

Власти Екатеринбурга решат судьбу недостроенного торгового центра «Свердловск» в марте 2022 года, строительство здания, которое начали возводить в начале нулевых, заморозили через два года по решению суда из-за допущенных нарушений. В прошлом году мэрия собиралась проводить экспертизу.

- В 2020 году недострой планировали исследовать на законность, так как в этой части города запрещено строить конструкции выше 100 метров. Экспертиза все еще идет, и ее итоги будут представлены в марте текущего года. После будет принято решение о том, оставят башню или демонтируют, - рассказал во время брифинга заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Кстати, мэрия даже подавала иск в Арбитражный суд, чтобы снести часть здания. Планировалось снести самовольную постройку - высотную часть ТЦ с 8 по 36 этаж. Ранее подразумевалось, что на этом месте появится БЦ «Призма». Строительство начали в начале нулевых, планировалось, что оно завершится к 2008 году.