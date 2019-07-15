2019-07-15T14:35:28+03:00
Общество

В Екатеринбурге хотят снести часть ТЦ «Свердловск»

К зданию прилегает долгострой, при возведении которого допускались нарушения
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: 2ГИСФото: 2ГИС
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Администрация Екатеринбурга подала иск в Арбитражный суд Свердловской области, чтобы снести часть ТЦ «Свердловск», который находится на улице Героев России, 2. Речь идет о долгострое, который прилегает к зданию.

- Ответчиками выступают ООО «РОЗТЕХ», ООО «Звездный дар», ООО «ИНВЕК» и ООО «ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКИЙ», - сообщается в документах, опубликованных в картотеке суда. - Снести нужно самовольную постройку - высотную часть ТЦ с 8 по 36 этаж.

Ранее подразумевалось, что на этом месте появится БЦ «Призма». Строительство начали в начале нулевых, и планировали закончить к 2008 году. Однако работы приостановили раньше из-за грубых нарушений застройщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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