Мэрия Екатеринбурга проведет экспертизу, чтобы решить судьбу ТЦ «Свердловск»

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В Екатеринбурге чиновники решают судьбу торгового центра «Свердловск», который находится по адресу Героев России, 2. Ранее здание собирались снести, так как к нему прилегает долгострой, при возведении которого допускались нарушения.

- Мэрия будет ходатайствовать о проведении судебной экспертизы, чтобы понять, в каком состоянии находится конструкция высотной части бизнес-центра «Свердловск» и что с ней лучше сделать, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Кстати, мэрии даже подавала иск в Арбитражный суд, чтобы снести часть здания. Планировалось снести самовольную постройку - высотную часть ТЦ с 8 по 36 этаж. Ранее подразумевалось, что на этом месте появится БЦ «Призма». Строительство начали в начале нулевых, и планировали закончить к 2008 году.