Тагильчане получили более пяти миллионов штрафов за несоблюдение масочного режима в 2021 году

Средняя сумма назначенных судами штрафов составила 1 663 рубля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в 2021 году местным жителям выписали более пяти миллионов рублей штрафов за несоблюдение масочного режима. Известно, что в судах было рассмотрено чуть больше трех тысяч дел. Почти половина штрафов приходится на Тагилстроевский суд, здесь разбирались в нарушениях 1.3 тысяч горожан. Об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

Средняя сумма назначенных судами штрафов составила 1 663 рубля, примечательно, что из всех рассматриваемых случаев только в 0,4% были вынесены предупреждения. Больше всего нарушителей было выявлено в Ленинском и Тагилстроевском районах. При этом за год было проведено порядка полутора тысяч рейдов.

Напомним, Власти Свердловской области не планируют возвращать QR-коды в ресторанах и торговых центрах из-за пандемии коронавируса.

- При возвращении ограничений ориентироваться мы будем все же на процент тяжести заболевания, на процент занятых коек и наличие свободных коек, процент тех, кто находится в реанимации на фоне всех остальных заболевших. Сейчас течение болезни мягкое, но пока мы не подобрались к пику заболеваемости, - сказал Павел Креков в ходе очередного брифинга оперштаба.