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Здоровье25 января 2022 12:39

В Свердловской области отказались возвращать QR-коды

Сейчас они нужны лишь для входа в муниципальные здания
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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QR-коды действовали в регионе до второй части декабря.

QR-коды действовали в регионе до второй части декабря.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Свердловской области не планируют вводить QR-коды в ресторанах и торговых центрах. Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

- При возвращении ограничений ориентироваться мы будем все же на процент тяжести заболевания, на процент занятых коек и наличие свободных коек, процент тех, кто находится в реанимации на фоне всех остальных заболевших. Сейчас течение болезни мягкое, но пока мы не подобрались к пику заболеваемости, - сказал Павел Креков в ходе очередного брифинга.

По словам чиновника, за последние дни нагрузка на колл-центры выросла в два раза. Кроме этого стали фиксироваться случаи госпитализации детей. Но сейчас власти не рассматривают вариант с полным переводом школьников на дистант.

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