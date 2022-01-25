В Свердловской области отказались возвращать QR-коды

QR-коды действовали в регионе до второй части декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Свердловской области не планируют вводить QR-коды в ресторанах и торговых центрах. Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

- При возвращении ограничений ориентироваться мы будем все же на процент тяжести заболевания, на процент занятых коек и наличие свободных коек, процент тех, кто находится в реанимации на фоне всех остальных заболевших. Сейчас течение болезни мягкое, но пока мы не подобрались к пику заболеваемости, - сказал Павел Креков в ходе очередного брифинга.

По словам чиновника, за последние дни нагрузка на колл-центры выросла в два раза. Кроме этого стали фиксироваться случаи госпитализации детей. Но сейчас власти не рассматривают вариант с полным переводом школьников на дистант.