Представители власти выбрали для этого прорубь Малого Истока. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым окунулся в крещенскую купель. Как сообщает глава города на своей странице в Instagram, для проведения православного ритуала он выбрал прорубь в Малом Истоке.

- Ощущения, как и все 25 лет, которые я поддерживаю эту традицию – непередаваемые! – пишет Алексей Орлов.

Напомним, что, несмотря на омикрон в Екатеринбурге пройдут Крещенские купания. В Екатеринбургской епархии порекомендовали сосредоточиться на духовной составляющей праздника и внимательно отнестись к своему здоровью и мерам санитарно-эпидемиологической безопасности.

В Екатеринбурге и Свердловской области откроют 13 купелей на Крещение. Этот список мест согласован МЧС Свердловской области. Купание пройдет с соблюдением требований полиции и МЧС. На местах будут дежурить спасатели, медработники и водолазы.