Несмотря на омикрон в Екатеринбурге пройдут Крещенские купания

Одна из купелей откроется в полдень в акватории Верх-Исетского пруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 января в Екатеринбурге и других населенных пунктах Свердловской области отметят Крещение Господне. Вечером 18 января в регионе откроются десятки купелей, где можно будет окунуться в праздник.

Также уже утром во вторник в храмах Екатеринбургской епархии можно будет взять крещенскую воду, которую освятят в сочельник.

В Екатеринбургской епархии порекомендовали сосредоточиться на духовной составляющей праздника и внимательно отнестись к своему здоровью и мерам санитарно-эпидемиологической безопасности.

- Екатеринбургская епархия всегда призывала день Крещения Господня встретить в Храме, посетить праздничное богослужение, проникнуться глубочайшим смыслом праздника, принести Богу свое сердце, - рассказывают «КП-Екатеринбург» в пресс-службе епархии. - Что до окунания в прорубь, то оно не должно становиться главным событием праздника, но вполне может быть его продолжением – при условии соответствующего состояния здоровья и соблюдения необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Список купелей в Екатеринбурге в 2022 году – по ссылке. Одна из купелей откроется с 12 часов 18 января на Верх-Исетском пруду возле яхт-клуба «Коматек», она будет работать до 23:50 19 января.