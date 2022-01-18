Известен окончательный список мест, где можно искупаться на Крещение в Екатеринбурге и Свердловской области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге и Свердловской области уже известны купели на Крещение. Так, администрация Екатеринбурга опубликовала окончательный список мест, где искупаться на Крещение. Этот список мест согласован МЧС Свердловской области.
В этом году для купания будут открыты 13 мест, где организованы купели, бассейны и проруби.
Список мест, где искупаться на Крещение. Фото: скриншот с сайта Администрации Екатеринбурга
По традиции на Крещение около купелей будут стоять теплые палатки для переодевания. Здесь будут контролировать социальную дистанцию и соблюдение масочного режима. Для тех, кто решит искупаться ночью, установят освещение.
Купание пройдет с соблюдением требований полиции и МЧС. На местах для купания будет дежурить спасатели, медработники и водолазы. В администрации Екатеринбурга напоминают, перед купанием на Крещение нужно проконсультироваться с врачом.