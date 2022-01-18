Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге завершили поиски 16-летнего студента техникума. Константин Коробицын пропал еще 3 января. Его поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». К счастью, его нашли живым.

- Найден, жив! - сообщается в группе ВКонтакте ПСО «Прорыв».

Напомним, ранее пропавшую 15 января в Екатеринбурге 67-летнюю Любовь Сыскову нашли мертвой. Она заблудилась и замерзла. Как рассказали «КП-Екатеринбург» родственники женщины, Любовь Константиновну нашли дети в районе улицы Селькоровской.

В СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют инцидент.